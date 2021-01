Bernstein hebt Ziel für Shell A auf 2300 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die A-Aktie des Ölkonzerns Royal Dutch Shell von 2100 auf 2300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Oswald Clint positionierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für eine kurzfristig erhöhte Volatilität am Ölmarkt - und nannte BP, Shell und Repsol als Favoriten für 2021. Bei Shell verwies er unter anderem positiv auf die Bewertung und den freien Mittelzufluss./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:03 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.