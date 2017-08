Bernstein hebt Ziel für Saint-Gobain auf 57 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Halbjahreszahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Gewinnanstieg des Baustoffkonzerns habe sich weiter beschleunigt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Freitag. Das Wachstum sollte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen./edh/tih Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.