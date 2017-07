Bernstein hebt Ziel für RWE auf 19,50 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 17,60 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Der europäische Sektor der Versorger habe angesichts steigender Marktzinsen in den vergangenen Wochen einen Ausverkauf erlebt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Studie vom Mittwoch. Dies biete nun interessante Möglichkeiten. Die Folgen höherer Zinsen für die Kosten der Stilllegung von Atomkraftwerken wirkten sich nicht auf die Barmittel des Stromproduzenten aus - und somit auch nicht auf die Bewertung der Aktie./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.