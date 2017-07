Bernstein hebt Ziel für Novartis auf 95 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis nach Quartalszahlen von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Pharmakonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Tim Anderson in einer Studie vom Mittwoch. Während der Telefonkonferenz habe es aber keine wirklich neuen Informationen gegeben und es sei nach wie vor nicht ganz klar, was von den ausführlichen Daten der zuletzt erfolgreichen Studien zu erwarten sei. Daher sei Novartis zunehmend eine Wette auf eine gut gefüllte Pipeline. Die Aktie gehöre zu seinen bevorzugten Werten./AWP/ajx/la Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.