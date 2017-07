Bernstein hebt Ziel für Novartis auf 94 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 86 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Pharmakonzern sei einer seiner bevorzugten Titel, schriebt Analyst Tim Anderson am Dienstag in einer Studie. Die Grundstimmung für Novartis sei zwar vorsichtig, weil das Unternehmen als eine Art "gefallener Engel" gelte. Es habe jedoch zuletzt mit einigen Studiendaten positiv überrascht. Auch sei der langfristige Ausblick unverändert gut./bek/la Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.