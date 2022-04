Bernstein hebt Ziel für Nestle auf 126 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 120 auf 126 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das starke Wachstum des Lebensmittelkonzerns sei ungebrochen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies goutierte er mit höheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie, die neben dem Umsatz auch mit Währungseffekten in Zusammenhang stünden./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 03:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.