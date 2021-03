Bernstein hebt Ziel für National Grid an - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid nach den jüngsten Rotationen im Konzernportfolio von 1005 auf 1020 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Mit dem Deal richte sich der britische Versorger mehr auf das Stromgeschäft aus und hier vor allem auf die Stromverteilung, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei auch der richtige Weg./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 03:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.