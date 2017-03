Bernstein hebt Ziel für Mosaic auf 40 US-Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mosaic von 31 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Falls die Kali-Vertriebsgesellschaft Canpotex an ihrer Strategie festhalte, könnten die Kalipreise bis 2019 auf 350 US-Dollar je Tonne steigen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Aktuell versuchten die größten Produzenten Preise von 270 bis 280 Dollar je Tonne durchzusetzen. Canpotex gehört den K+S-Konkurrenten Agrium, Mosaic und Potash./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.