Bernstein hebt Ziel für Linde auf 171 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 165 auf 171 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen.Einerseits steige die Bewertung des deutschen Industriegas-Herstellers als eigenständiges Unternehmen, da sich seine Modellrechnungen nun weiter in die Zukunft erstreckten, begründete Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Schritt. Andererseits dürften die im Zuge der Übernahme von Praxair zu veräußernden Unternehmensteile von Linde teurer verkauft werden können./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.