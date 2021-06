Bernstein hebt Ziel für L'Oreal auf 435 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 385 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Trotz der zurückliegenden Rally preise die Aktie derzeit lediglich ein eher moderates Wachstum ein, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein höheres Wachstum sei im günstigen Fall aber möglich und könnte der Titel des Kosmetikkonzerns auf Sicht von fünf Jahren eine erneute Verdoppelung bringen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 23:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.