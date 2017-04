Bernstein hebt Ziel für LVMH auf 244 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen zum ersten Quartal von 235 auf 244 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Übernahme der restlichen Anteile an Christian Dior sei strategisch gut für den französischen Luxusgüterkonzern, schrieb Analyst Mario Ortelli in einer Studie vom Freitag./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.