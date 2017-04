Bernstein hebt Ziel für Kering auf 265 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering vor Zahlen von 255 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Analyst Mario Ortelli hob in einer Studie vom Montag seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2017 und 2018 an, da er nun Kering Eyewear in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Für das erste Quartal des Luxuskonzerns geht er von einem bereinigten Umsatzwachstum von 12 Prozent aus und liegt damit über den Konsenserwartungen./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.