Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 43 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Mark Li begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer schnelleren zyklischen Erholung und zügigen Einführung von Elektrofahrzeugen. Die Erholung in der Fahrzeugproduktion werde 2021 das Wachstum von Chips für diesen Bereich um 24 Prozent beschleunigen. Zugleich steige die Durchdringung des Marktes für Elektroautos. Davon profitiere Infineon ebenfall deutlich./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 21:32 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.