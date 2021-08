Bernstein hebt Ziel für Givaudan an - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 3170 auf 3370 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Das zweite Quartal der im Verbraucherchemie-Bereich tätigen europäischen Chemieunternehmen sei im Durchschnitt das wachstumsstärkste in fünf Jahren gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im Gesamtjahr 2021 rechnet er mit einem Plus von im Schnitt 7,7 Prozent. Das dürfte die aktuell gestiegenen Bewertungen stützen. Stark wachsen sieht er speziell die Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan und Symrise. Die Givaudan-Aktien hält der Experte aber für zu hoch bewertet./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2021 / 23:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.