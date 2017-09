Bernstein hebt Ziel für Eon auf 11,30 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Eon bleibe ihr "Top Pick" unter den europäischen Versorgern, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei den Konsensschätzungen für die Dividende sieht sie noch deutlich Luft nach oben. Auch das Gewinnwachstum durch zusätzliche Investitionen in Erneuerbare Energien und Netzwerke dürfte fortan stärker beachtet werden./ajx/zb Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.