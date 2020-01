Bernstein hebt Ziel für Enel auf 8 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 7,8 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Aktie des Energiekonzerns sei von guter Qualität, weise derzeit aber einen Bewertungsabschlag auf, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Ausweitung der Kapazitäten im Bereich erneuerbarer Energien sollte sich im Verlauf des Jahres positiv auswirken./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:06 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.