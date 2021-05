Bernstein hebt Ziel für Daimler auf 114 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler von 90 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Eine Abspaltung des Lkw-Geschäfts und eine damit einher gehende Doppelmitgliedschaft im Leitindex Dax seien in der Bewertung der Aktien noch nicht enthalten, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu dürfte es vom Autobauer auf dem anstehenden Kapitalmarkttag Aufschluss geben./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 06:33 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.