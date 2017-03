Bernstein hebt Ziel für Bayer auf 122 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer mit Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Chemiekonzerns sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in 2017 leicht./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.