Bernstein hebt Ziel für Apple auf 170 US-Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 160 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Resultate dürften die Anleger kaum tangieren, sofern keine großen Überraschungen bei den iPhone-Verkäufen oder bei der Bruttomarge lauerten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Dienstag. Das Augenmerk richte sich bereits auf das September-Quartal, in dem das iPhone 8 auf den Markt komme. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für das Geschäftsjahr 2017/18./edh/gl Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.