Bernstein hebt Ziel für Allianz auf 197 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Allianz SE von 174 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Analyst Thomas Seidl überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Annahmen für die Bewertung des europäischen Versicherersektors und die Kapitalkosten. Der Sektor erscheine teuer, dies gelte aber für alle anderen Branchen auch./ajx/ck Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.