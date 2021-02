Bernstein hebt Walt-Disney-Ziel auf 124 Dollar - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Walt Disney von 116 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.In einem Marktumfeld getrieben von Ideen und Erwartungen könne man kaum gegen ebensolche auch bei dem Medienkonzern ankommen, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Zuversicht für Streaming-Dienste und ein Lockdown-Ende in den Aktien schon eingepreist ist./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 03:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.