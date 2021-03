Bernstein hebt Volkswagen-Ziel auf 237 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 190 auf 237 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen.An den Finanzmärkten sei man der Ansicht, dass die Elektromobilität für den Autobauer in der Zukunft stark wertsteigernd sein dürfte, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich sei es wahrscheinlicher, dass der Konzern einen Minderheitsanteil der Tochter Porsche an die Börse bringt, als dass dies nicht geschieht. Und schließlich erhöhten Kosteneinsparungen die Wahrscheinlichkeit, dass VW mit den Barmitteln einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor wird finanzieren können./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 23:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.