Bernstein hebt Unilever auf 'Market-Perform' - Ziel 3500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 3500 Pence belassen.Seine Bedenken hinsichtlich der Margen im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor seien weitgehend eingetreten und in den Erwartungen eingepreist, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bestehe nun wieder Aufwärtspotenzial im Sektor. Bei Unilever sei das Abwärtspotenzial mittlerweile begrenzt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2021 / 23:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.