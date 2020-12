Bernstein hebt Shell auf 'Outperform' und Ziel auf 2100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die B-Aktien von Royal Dutch Shell von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1800 auf 2100 Pence angehoben.Analyst Oswald Clint verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen schwungvollen Cashflow als Grund für die Hochstufung. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung seien mittlerweile zu gut, um sie zu ignorieren./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 00:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.