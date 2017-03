Bernstein hebt LafargeHolcim-Ziel auf 56 Franken - Market-Perform

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen zum vierten Quartal von 53 auf 56 Franken angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei vor allem dank eines starken Geschäfts in der Region Naher Osten/Afrika besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Montag. Die Strategie des Baustoffkonzerns scheine allerdings nur auf den kurzfristigen Gewinn abzuzielen und sei ein Rückschlag beim Versuch, verlorenes Anlegervertrauen zurückzugewinnen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.