Bernstein hebt Kering auf 'Outperform' - Ziel 779 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 636 auf 779 Euro angehoben.Seine Bedenken wegen der Marke Gucci hätten sich nicht bestätigt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen und die Einstufung für den Luxusgüterkonzern erhöht. Kering sei deutlich niedriger bewertet als LVMH./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 23:08 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.