Bernstein hebt Givaudan auf 'Market-Perform' - Ziel 1880 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Givaudan von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 1720 auf 1880 Franken angehoben.Nachdem sich das Papier des Aromenherstellers im vergangenen Jahr schwächer als der Chemiesektor entwickelt habe, sei das Abwärtspotenzial nun begrenzt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Dienstag. Von der Rohstoffseite komme 2018 nicht mehr so viel Gegenwind. Das Wachstum aus eigener Kraft sollte sich zudem im zweiten Halbjahr 2017 beschleunigen./ajx/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.