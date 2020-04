Bernstein hebt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 3060 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3040 auf 3060 Pence angehoben.Analyst Trevor Stirling begründete das neue Votum für den Spirituosenkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem mit der bisherigen Kursentwicklung in diesem Jahr - und vor allem in den vergangenen Krisenwochen. Die Diageo-Aktien würden in einem unterbewerteten Sektor mittlerweile zu einem durchschnittlichen Preis gehandelt./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 05:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.