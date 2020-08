Bernstein hebt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach Quartalszahlen von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 45 Euro angehoben.Der Logistikkonzern habe die Corona-Krise bislang außergewöhnlich gut gemeistert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun profitiere er von der Unterbrechung von Lieferketten wegen ausgefallener Flüge. Für Unternehmen mit Beförderungskapazitäten für Luftfracht böten sich auch in den kommenden Jahren gute Chancen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2020 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.