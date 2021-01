Bernstein erhöht Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen nach Eckdaten von 180 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Der Autobauer habe im Schlussquartal unglaublich stark abgeschnitten, schrieb Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie und erhöhte seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie 2021. "Diamanten werden unter Druck gemacht", titelte er./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 11:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.