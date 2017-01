Bernstein erhöht Ziel für HeidelbergCement - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 98 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der europäische Baustoffsektor stehe 2017 vor einer umfassenderen Erholung, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Gewinndynamik ziehe an und daran habe nun auch das Europa-Geschäft seinen Anteil./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.