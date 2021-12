Bernstein belässt Vestas auf 'Outperform' - Ziel 285 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Auf dem Kapitalmarkttag sei mit dem Jahr 2025 erstmals ein Zeitrahmen für das Ziel einer 10-prozentigen Marge genannt worden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Summe bestätigten die Aussagen ihren Optimismus für die Aktie des Windanlagenbauers./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 16:08 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.