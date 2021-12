Bernstein belässt Tui auf 'Market-Perform' - Ziel 2,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Tui vor dem Hintergrund der globalen Omikron-Welle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Er sehe bislang trotz allem keine Rückkehr zu Buchungsschwächen und Stornierungsraten wie bei den vorangegangenen Wellen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Montag vorliegenden Studie zur weltweiten Hotelbranche. Allerdings werde auch Omikron nicht ohne Wirkung bleiben, weshalb er damit rechne, dass die Buchungen schlechter ausfallen werden als er es bislang im dritten Quartal erwartet habe./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 00:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.