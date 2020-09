Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Sie habe Gespräche mit Investoren über den Zukauf des US-Unternehmens Varian meist mit negativem Tenor geführt, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie glaubt auch, dass der Deal für Anleger vorerst nicht vorteilhaft sein werde. Langfristig jedoch verspreche er strategische Vorteile./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.