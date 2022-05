Bernstein belässt Siemens Gamesa auf 'Outperform' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Höher vermeldete durchschnittliche Verkaufspreise deuteten auf eine diszipliniertere Preisgebung hin, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der 5X-Produktplattform wolle der Konzernchef bis Ende 2022 aus dem Gröbsten heraus sein./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 07:50 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.