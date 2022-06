Bernstein belässt Siemens Gamesa auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18,05 Euro belassen. Die Windkraftbranche sei derzeit geplagt von hohen Rohstoffpreisen und logistischen Herausforderungen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig winkten dem Sektor aber steigende Gewinne durch die beschleunigten Pläne zum Ausbau Erneuerbarer Energien. Bei Siemens Gamesa orientiert sich ihr Bewertungsmodell mittlerweile an der Offerte von Siemens Energy./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 20:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 01:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.