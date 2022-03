Bernstein belässt Siemens Energy auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die direkten Folgen des Ukraine-Kriegs auf den Investitionsgütersektor seien minimal, da der Umsatzbeitrag beider Kriegsländer bei den Branchenmitgliedern meist weniger als 2 Prozent ausmache, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Lieferketten seien inzwischen weitaus robuster als noch vor eineinhalb Jahren. Ein verändertes Ausgabeverhalten an den Endmärkten etwa könnte allerdings insbesondere den Öl- und Gasmarkt belasten, wovon Siemens Energy betroffen wäre./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.