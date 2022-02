Bernstein belässt Siemens Energy auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy angesichts eines angekündigten Chefwechsels bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Nicholas Green stellte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage, ob dies reine Routine ist oder die These einer baldigen Übernahme der übrigen Gamesa-Anteile damit gestärkt wird. Er geht von letzterem aus. Der von Siemens Energy aufrückende Manager Jochen Eickholt sei derweil ein Spezialist dafür, einen Umschwung zu gestalten./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 23:34 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.