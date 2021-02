Bernstein belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 2300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen.Wachstum, das Fördergeschäft und die Perspektive mit Flüssigerdgas seien die drei Säulen der neuen Strategie, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen ermöglichten sie es, bis 2050 die Emissionsziele zu erreichen und die Investoren auf diesem Weg bei Laune zu halten./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 06:22 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.