Bernstein belässt Sanofi auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Wimal Kapadia traut dem europäischen Biopharmasektor in einer am Dienstag vorliegenden Studie 2022 eine gute Entwicklung zu; sein Favorit ist dabei Roche. Seinen generellen Optimismus begründete der Experte mit einem attraktiven Wirtschaftsumfeld, weiterhin günstigen Aktienbewertungen sowie nachlassendem Druck durch die Debatte über die US-Medikamentenpreise. Bei Sanofi lobte der Experte die internen Veränderungen, die Ziele des Managements sowie die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 00:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.