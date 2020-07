Bernstein belässt SAP auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP mit Blick auf einen Börsengang der Tochter Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Mit einem Börsengang wäre ein besseres Verständnis der Investoren vom Wert des Unternehmens verbunden, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würden die Walldorfer zusätzliche Barmittel erlösen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2020 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.