Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 430 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach enttäuschenden Studiendaten zu der neuartigen Krebstherapie Tiragolumab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Franken belassen. Diese Behandlungsmethode habe erneut die Erwartungen verfehlt, aber dieses Mal schmerze das dem Pharmakonzern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit weitreichenderen Folgen für den Ausblick für dieses Jahr und darüber hinaus. Sollten sich die Aktien aber kurzfristig schwach entwickeln, könnten sich für solche Anleger Einstiegsmöglichkeiten ergeben, die auf einen Erfolg des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Gantenerumab setzen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.