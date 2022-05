Bernstein belässt Renault auf 'Market-Perform' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Autobauer sollten 2022 ihre Ziele erreichen, da der steigende Auftragsbestand und die Verkaufspreise den Kostendruck durch die Rohstoffpreise, die Zulieferer und die anstehenden Lohnverhandlungen kompensierten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2023 dürfte bei gleichbleibenden Bedingungen die Produktion steigen und die Nachfrage sinken. Deshalb ziehe er Aktien von Premiumherstellern mit hoher Profitabilität den Papieren von Massenproduzenten vor. Diese Präferenz gelte auch mittelfristig angesichts des wohl nachlassenden Wachstums bei gleichzeitig zunehmendem Wettbewerb./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.