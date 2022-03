Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 47,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Sie habe verschiedene Szenarien für den deutschen Stromerzeugungsmix analysiert, da Deutschland als größter Importeur von russischem Erdgas sich aus dieser Abhängigkeit lösen, und auch sein Netto-Null-Ziel in Sachen CO?-Emissionen erreichen wolle, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Versorgern. RWE könnte wohl von der Verlängerung der Laufzeit für Braunkohle profitieren. Dies sei lukrativ mit Blick auf die aktuellen Preise. Auch ein stärker beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien sei positiv für RWE./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:17 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.