Bernstein belässt Porsche auf 'Underperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die von der EU beschlossene, beschleunigte Emissionsreduzierung und das De-facto-Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 werde jenen Autobauern zugute kommen, die bereits einen beschleunigten Zeitplan für den Übergang zur Elektromobilität hätten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sieht er Premiumhersteller besser positioniert, um mit dem Gegenwind der Umstellung umzugehen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 22:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.