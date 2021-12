Bernstein belässt Pernod Ricard auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Trevor Stirling untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) auf die Kursentwicklung von Herstellern alkoholischer Getränke. Alkohol als psychoaktives Rauschmittel sei Verursacher vieler gesundheitlicher und sozialer Probleme, weshalb der Branche immer Risiken durch eine gesetzliche Konsumeinschränkung mittels Besteuerung bis hin zu einem Verbot drohten. Aktuell sieht Stirling vor allem die Gefahr, dass weitere indische Bundesstaaten alkoholische Getränke verbieten könnten. Solche Verbote - das habe auch die Prohibition in den USA in den 1920-er Jahren gezeigt - reduzierten zwar den Konsum, kosteten den Staat aber hohe Steuereinnahmen und begünstigten durch die daraus resultierende Beschaffungskriminalität das organisierte Verbrechen. Ähnliche Auswirkungen hätten hohe Steuern auf Alkohol./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 00:39 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.