Bernstein belässt Orsted auf 'Outperform' - Ziel 995 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 995 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Korrektur biete eine sehr gute Einstiegschance in einen seiner Favoriten für 2022, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit immensem Wachstum bei Windkraft auf See von im Schnitt rund 21 Prozent pro Jahr bis 2030./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.