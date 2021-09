Bernstein belässt Orsted auf 'Outperform' - Ziel 1010 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1010 dänische Kronen belassen.Die Lage bei dem dänischen Versorger stelle sich keineswegs so negativ dar, wie es die Kursschwäche andeute, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Projekte in den kommenden drei Jahren seien mögliche Anstiege der Rohstoffkosten weitgehend abgesichert./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 23:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.