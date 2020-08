Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 573 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 573 US-Dollar belassen.Der US-Streamingdienst habe im ersten Halbjahr ein ordentliches Abonnentenwachstum auf dem als gesättigt geltenden heimischen Markt erzielt, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am stärksten sei das Wachstum in der Altersgruppe ab 55 Jahren gewesen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 01:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.