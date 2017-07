Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 178 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 178 US-Dollar belassen.Dies geht aus einer Studie des Analysten Todd Juenger am Montag hervor. Entsprechend der Einstufung erwarten die Bernstein-Analysten, dass die Kursentwicklung der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als 15 Prozentpunkte über der Entwicklung des S&P-500-Index liegen wird./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.